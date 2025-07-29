Акмолинка пополнила счета на 9 млн тенге и лишилась свободы

Бухгалтера детсада осудили за присвоение бюджетных средств. Речь идет о 9 млн тенге, перечисленных на счета женщины и ее дочери, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд провел показательный судебный процесс по уголовному делу о присвоении бюджетных средств с участием руководителя и бухгалтеров районного отдела образования. Жаксынский районный суд рассмотрел уголовное дело о присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения, в крупном размере (п.1 ч.3 ст.189 УК).

"Бухгалтер детского сада с 2021 по 2023 годы незаконно перечислила на свои банковские счета и дочери 9 млн тенге.

Используя ЭЦП заведующей, перевела себе заработную плату на сумму 2,4 млн тенге. Составляя фиктивные платежные поручения, указывая в реквизитах свой банковский счет и ИНН, перевела со счета ГККП себе 5,8 млн тенге, своей дочери 692 тыс. тенге, на счет ИП за косметологические услуги 137 тыс. тенге", - установил суд.

Также выяснилось, что при сдаче налоговой отчетности подсудимая заполняла сведения только на нескольких сотрудников, произведя неполное перечисление налога, тем самым образовалась задолженность предприятия по налогам на сумму 6,6 млн тенге.

Вина женщины доказывалась показаниями свидетелей, заключением экспертизы, банковскими сведениями и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и частичное возмещение ущерба.

Отдел образования заявил гражданский иск о взыскании с бухгалтера материального ущерба. Суд признал право на его удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором суда с применением Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК" женщине назначили 2 года 9 месяцев 18 дней лишения свободы. Ее также лишили права заниматься деятельностью в сфере бухгалтерского учета.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области бывшего бухгалтера обязали вернуть 30 млн тенге. Прокуратура в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Жаркаинского районного дома культуры установила факт хищения денег в особо крупном размере.

А в Усть-Каменогорске вынесли приговор двум бухгалтерам школы-гимназии, которых обвинили в хищении более 144 млн тенге. Подсудимым назначили по 7 лет лишения свободы. Также с них взыскали материальный ущерб.

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