Жителя Жанаозена наказали за перекрытие дороги

В Жанаозене мужчину наказали за перекрытие дороги. Свой поступок он объяснил отсутствием освещения и раскаялся в содеянном, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП РК) рассмотрели в Жанаозенском городском суде.

Инцидент произошел 14 июля 2025 года за домом №40 в микрорайоне Коктем.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл автодорогу, ссылаясь на отсутствие освещения. При этом совершил действия, нарушающие общественный порядок, проявив неуважение к окружающим", - установил суд.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пообещал впредь такого не допускать.

Факт правонарушения подтверждался материалами дела и протоколом об административном правонарушении.

"Мужчина осознавал противоправный характер своих действий и сознательно допустил наступление негативных последствий, вследствие чего признан виновным в умышленном совершении административного правонарушения", - пояснили в суде.

Ему назначили административный арест сроком на 5 суток. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, ранее в Жанаозене предприниматели, недовольные отсутствием электричества на рынке "Шанырак" и в торговом доме "Зангар", перекрыли дорогу. Люди пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. На ситуацию отреагировали в акимате города.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.