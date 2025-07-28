Жителя Жанаозена наказали за перекрытие дороги
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В Жанаозене мужчину наказали за перекрытие дороги. Свой поступок он объяснил отсутствием освещения и раскаялся в содеянном, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП РК) рассмотрели в Жанаозенском городском суде.
Инцидент произошел 14 июля 2025 года за домом №40 в микрорайоне Коктем.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл автодорогу, ссылаясь на отсутствие освещения. При этом совершил действия, нарушающие общественный порядок, проявив неуважение к окружающим", - установил суд.
В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пообещал впредь такого не допускать.
Факт правонарушения подтверждался материалами дела и протоколом об административном правонарушении.
"Мужчина осознавал противоправный характер своих действий и сознательно допустил наступление негативных последствий, вследствие чего признан виновным в умышленном совершении административного правонарушения", - пояснили в суде.
Ему назначили административный арест сроком на 5 суток. Постановление уже вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Напомним, ранее в Жанаозене предприниматели, недовольные отсутствием электричества на рынке "Шанырак" и в торговом доме "Зангар", перекрыли дорогу. Люди пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. На ситуацию отреагировали в акимате города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269749-zhitelya-zhanaozena-nakazali-za-perekrytie-dorogi/
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