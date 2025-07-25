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    Происшествия

      Насмерть сбил на пешеходном переходе: водителю из Шымкента вынесли приговор

      Опубликовано:

      Человек идет по пешеходному переходу
      Пешеходный переход. Иллюстративное фото: Grant Faint / Getty Images

      В Шымкенте лишили свободы мужчину, который несколько месяцев назад на пешеходном переходе сбил женщину - она скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

      По данным суда, Ш. обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

      "Подсудимый Ш., 27 мая 2025 года управляя автомашиной марки DAEWOO NEXIA на ул. Берди Кожа батыра, на пешеходном переходе сбил потерпевшую, которая от полученных травм скончалась на месте.

      Вина подсудимого доказана своими показаниями, показаниями потерпевшей стороны заключениями судебных экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и другими доказательствами собранными по делу", - рассказали в суде.

      Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В итоге ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

      Ранее в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека.

      Также в Алматы также произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

      До этого в Алматы насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. К расследованию ДТП приступили сотрудники управления дознания.

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