Подмешали клофелин: подозреваемого в групповом изнасиловании доставили в Казахстан

Подозреваемый, скрывавшийся 13 лет за групповое изнасилование, экстрадирован в Казахстан из Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры РК из Кыргызстана экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за групповое изнасилование.

"В 2012 году в Жамбылской области подозреваемый совместно с другими шестью лицами, пригласив двух девушек на мероприятие, подмешали им в напитки клофелин и, приведя их в беспомощное состояние, совершили половой акт против их воли.

Соучастники преступления ранее осуждены к различным срокам наказания, за исключением фигуранта, который скрылся и 13 лет находился в розыске", - рассказали в Генпрокуратуре.

В апреле текущего года он был задержан в Бишкеке и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее из России был экстрадирован гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности. В Генпрокуратуре рассказали, что злоумышленник в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного на почве словесного конфликта имеющимся при себе складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

А из Польши был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Его заподозрили в том, что он в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти 2 грузовых автомобиля, однако скрылся с полученной суммой денег.

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