Казахстанца задержали в Египте
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В столице Египта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан казахстанец, находившийся в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, после задержания мужчину доставили в Шымкент сотрудники криминальной полиции.
"В 2023 году мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, оформлял автотранспортные средства в кредит на потерпевших лиц, а затем перепродавал автомобили третьим лицам. В полицию с заявлениями обратились 105 человек", - рассказали в МВД.
Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
- 190 ч.4 "Мошенничество в особо крупном размере";
- 262 ч.1 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них";
- 217 ч.1 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".
Следствие продолжается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269011-kazahstanca-zaderzhali-v-egipte/
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