Казахстанца задержали в Египте

В столице Египта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан казахстанец, находившийся в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, после задержания мужчину доставили в Шымкент сотрудники криминальной полиции.

"В 2023 году мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, оформлял автотранспортные средства в кредит на потерпевших лиц, а затем перепродавал автомобили третьим лицам. В полицию с заявлениями обратились 105 человек", - рассказали в МВД.

Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

190 ч.4 "Мошенничество в особо крупном размере";

262 ч.1 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них";

217 ч.1 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

Следствие продолжается.

Ранее в Астане полицейские задержали 43-летнего иностранца, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Инициатором розыска выступила Армения.

В Узбекистане задержали казахстанца, подозреваемого в махинациях с авто на 24 млн тенге. По данным МВД, он завладел четырьмя автомобилями, после чего перепродал их третьим лицам.

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