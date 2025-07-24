Жителей Шымкента наказали после видео в соцсетях

В Шымкенте полиция отреагировала на видео, распространившееся в соцсетях. На нем сняли, как два автомобилиста ночью гоняли по улице, совершая резкие маневры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, на распространенной видеозаписи два автомобиля двигались с явными нарушениями, создавая угрозу другим участникам движения и нарушая общественный порядок в ночное время.

"Машины двигались с высокой скоростью, резко маневрировали и мешали покою граждан. Лихачи привлечены к ответственности, а авто отправили на спецстоянку", - рассказали в МВД.

Полицейские напомнили, что соблюдение правил дорожного движения - обязанность каждого.

"Любые противоправные действия на дорогах будут оперативно пресекаться", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории аэропорта Алматы нарушительница "прокатила" на капоте своей машины полицейского, который остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Также в Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. На кадрах - езда по встречной полосе, движение задним ходом, агрессивное вождение и другие опасные маневры. Виновных нашли и наказали.

Водителя Land Rover Range Rover привлекли к ответственности за езду по воде у пляжа в Семее. Инцидент попал на видео и вызвал активное обсуждение пользователей в социальных сетях.

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