Астанчанка уснула с новым знакомым в гостинице и осталась без телефона за 700 тыс. тенге
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Жительница Астаны осталась без телефона после того, как познакомилась с мужчиной в одном из ночных заведений и отправилась с ним в гостиницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщает информационный портал МВД Polisia.kz, сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона у своей случайной знакомой в Астане.
"Мужчина познакомился с потерпевшей в одном из ночных заведений столицы. Общение продолжилось в гостиничном номере. Пока женщина спала, ее спутник воспользовался ситуацией и тайно похитил мобильный телефон, стоимостью более 700 тыс. тенге.
Сразу после кражи злоумышленник покинул номер и вскоре продал похищенное устройство случайному прохожему. Однако задержание не заставило себя ждать. Потерпевшая обратилась в полицию, подробно описав внешность подозреваемого", - рассказали в МВД.
Сообщается, что личность мужчины была установлена, он задержан. Похищенное уже изъято и возвращено владелице.
Ранее похожая ситуация произошла в столице. Тогда астанчанка поехала в гостиницу с новым знакомым и осталась без телефона.
Также мы писали, что в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений на 256 тысяч тенге после того, как провела вечер с новым знакомым.
Кроме того, сообщалось, что астанчанин обратился в полицию из-за пропажи мобильного телефона, который исчез после времяпрепровождения с новой знакомой в гостинице.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268465-astanchanka-usnula-v-gostinice-s-novym-znakomym-i-ostalas-bez-telefona-za-700-tys-tenge/
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