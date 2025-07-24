Астанчанка уснула с новым знакомым в гостинице и осталась без телефона за 700 тыс. тенге

Жительница Астаны осталась без телефона после того, как познакомилась с мужчиной в одном из ночных заведений и отправилась с ним в гостиницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает информационный портал МВД Polisia.kz, сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона у своей случайной знакомой в Астане.

"Мужчина познакомился с потерпевшей в одном из ночных заведений столицы. Общение продолжилось в гостиничном номере. Пока женщина спала, ее спутник воспользовался ситуацией и тайно похитил мобильный телефон, стоимостью более 700 тыс. тенге.

Сразу после кражи злоумышленник покинул номер и вскоре продал похищенное устройство случайному прохожему. Однако задержание не заставило себя ждать. Потерпевшая обратилась в полицию, подробно описав внешность подозреваемого", - рассказали в МВД.

Сообщается, что личность мужчины была установлена, он задержан. Похищенное уже изъято и возвращено владелице.

Ранее похожая ситуация произошла в столице. Тогда астанчанка поехала в гостиницу с новым знакомым и осталась без телефона.

Также мы писали, что в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений на 256 тысяч тенге после того, как провела вечер с новым знакомым.

Кроме того, сообщалось, что астанчанин обратился в полицию из-за пропажи мобильного телефона, который исчез после времяпрепровождения с новой знакомой в гостинице.

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