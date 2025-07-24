Руководство "Алматыгазсервис-Холдинг" подозревают в хищении 168 млн тенге
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В Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО "Алматыгазсервис-Холдинг", обеспечивающего поставку природного газа в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально ответственным лицам.
"Последние вместо сдачи денег в кассу присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведенных оплатах в учетной программе "SymphonyGAS"
В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге - жилой дом, квартиру и автомобиль.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
По информации с официального сайта, АО "Алматыгазсервис-Холдинг" обеспечивает природным газом объекты, расположенные в Алматинской области.
Основной деятельностью компании является транспортировка и реализация природного газа потребителям.
АО "Алматыгазсервис-Холдинг" обеспечивает снабжение природным газом трех категорий потребителей, расположенных на территории Карасайского, Жамбылского и Илийского районов Алматинской области:
- абонентов - физических лиц;
- коммунальных предприятий, в том числе социально-значимых учреждений;
- крупных промышленных предприятий, использующих природный газ в производстве своей продукции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268375-direktora-ego-zama-i-sotrudnikov-almatygazservis-holding-podozrevayut-v-hishchenii-168-mln-tenge/
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