Руководство "Алматыгазсервис-Холдинг" подозревают в хищении 168 млн тенге

В Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО "Алматыгазсервис-Холдинг", обеспечивающего поставку природного газа в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально ответственным лицам.

"Последние вместо сдачи денег в кассу присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведенных оплатах в учетной программе "SymphonyGAS"

В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге - жилой дом, квартиру и автомобиль.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

По информации с официального сайта, АО "Алматыгазсервис-Холдинг" обеспечивает природным газом объекты, расположенные в Алматинской области.

Основной деятельностью компании является транспортировка и реализация природного газа потребителям.

АО "Алматыгазсервис-Холдинг" обеспечивает снабжение природным газом трех категорий потребителей, расположенных на территории Карасайского, Жамбылского и Илийского районов Алматинской области:

- абонентов - физических лиц;

- коммунальных предприятий, в том числе социально-значимых учреждений;

- крупных промышленных предприятий, использующих природный газ в производстве своей продукции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.