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      Мужчину уволили после опоздания на четыре часа в Таразе: суд отменил приказ работодателя

      Опубликовано:

      Судья
      Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      В Таразе сотрудника склада одного из предприятий уволили, назвав причины отсутствия на работе неуважительными. Суд защитил права работника, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Жамбылской области.

      Как сообщили в пресс-службе Таразского городского суда, мужчина обратился с иском, в котором просил признать незаконным приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде расторжения договора и восстановить его в прежней должности. Также он требовал взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

      По информации суда, мужчина работал оператором на складе ТОО "ЖТК Казфосфат" с ноября 2022 года.

      "В октябре 2023 года работодателем был составлен акт о нарушении трудовой дисциплины работником, а именно - отсутствие на рабочем месте с 8:00 до 12:00 без подтверждения уважительности причин. Истцу объявлено о расторжении трудового договора.

      Судом установлено, что по дороге на работу колесо автомашины лопнуло, что привело к столкновению с припаркованной автомашиной, о чем истец незамедлительно сообщил своим прямым руководителям", - написали в пресс-службе.

      В суде уточнили, что из представленных скриншотов переписок следует, что истец вел переговоры с двумя непосредственными начальниками, объяснил им причину невозможности своевременного прибытия на работу. Тем не менее ответчик просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на законность расторжения трудового договора.

      Тем не менее суд пришел к выводу, что истцом своевременно сообщено об уважительности причин отсутствия на рабочем месте. Какого-либо простоя в производстве и убытков работодателю не причинено.

      "Суд частично удовлетворил иск, признав незаконными и отменив приказы, восстановил истца в должности, взыскал заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,4 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. тенге", - заключили в суде.

      Решение вступило в законную силу.

      Сегодня также сообщалось, главную медсестру незаконно уволили из Текелийской городской больницы. В итоге женщине выплатят зарплату за время вынужденного прогула.

      Ранее в Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости. Суд признал приказ о расторжении трудового договора незаконным - казахстанке выплатят более 1 млн тенге.

      А в Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге.

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