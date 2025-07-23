Мужчину уволили после опоздания на четыре часа в Таразе: суд отменил приказ работодателя

В Таразе сотрудника склада одного из предприятий уволили, назвав причины отсутствия на работе неуважительными. Суд защитил права работника, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе Таразского городского суда, мужчина обратился с иском, в котором просил признать незаконным приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде расторжения договора и восстановить его в прежней должности. Также он требовал взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

По информации суда, мужчина работал оператором на складе ТОО "ЖТК Казфосфат" с ноября 2022 года.

"В октябре 2023 года работодателем был составлен акт о нарушении трудовой дисциплины работником, а именно - отсутствие на рабочем месте с 8:00 до 12:00 без подтверждения уважительности причин. Истцу объявлено о расторжении трудового договора.

Судом установлено, что по дороге на работу колесо автомашины лопнуло, что привело к столкновению с припаркованной автомашиной, о чем истец незамедлительно сообщил своим прямым руководителям", - написали в пресс-службе.

В суде уточнили, что из представленных скриншотов переписок следует, что истец вел переговоры с двумя непосредственными начальниками, объяснил им причину невозможности своевременного прибытия на работу. Тем не менее ответчик просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на законность расторжения трудового договора.

Тем не менее суд пришел к выводу, что истцом своевременно сообщено об уважительности причин отсутствия на рабочем месте. Какого-либо простоя в производстве и убытков работодателю не причинено.

"Суд частично удовлетворил иск, признав незаконными и отменив приказы, восстановил истца в должности, взыскал заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,4 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. тенге", - заключили в суде.

Решение вступило в законную силу.

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