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      Костанайцев арестовали после потасовки в центре города

      Опубликовано:

      Костанайцев задержали за потасовку
      Задержанные. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay

      В Костанае административный арест назначили четверым парням, которые устроили потасовку и оказали сопротивление полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении четырех граждан рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

      Всех четверых признали виновными по ч.1 ст.667 КоАП РК за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа.

      Согласно материалам дела, инцидент произошел у ТРЦ "Март". По материалам суда, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказали сопротивление при попытке сотрудников полиции сопроводить их в управление полиции города.

      "На законные требования полицейских мужчины отреагировали агрессивно, отказывались сесть в патрульную машину и следовать в управление полиции.

      Впоследствии на место прибыли два брата, которые вмешались в ситуацию и также оказали активное сопротивление законным действиям сотрудников полиции, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей", - установил суд.

      По результатам судебного разбирательства всех указанных лиц признали виновными. В отношении двух из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток каждому. Братья получили арест сроком на 10 суток каждый.

      Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Отметим, что по ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

      Напомним, вечером 21 июля в центре Костаная полицейские задержали молодых людей, распивавших алкоголь и устроивших потасовку, а потом оказавших сопротивление стражам порядка, которые сделали им замечание.

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