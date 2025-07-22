Женщина с тремя детьми стала жертвой домашнего насилия в Алматы (видео)

Сотрудники полиции Ауэзовского района оказали помощь многодетной матери, ставшей жертвой домашнего насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что в полицию поступил тревожный сигнал от жительницы Алматинской области.

Женщина, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, сообщила, что подвергается домашнему насилию со стороны супруга. Также выяснилось, что она оказалась с детьми на улице без средств к существованию и без крыши над головой.

На место прибыли сотрудники полиции. В ходе беседы выяснилось, что глава семьи систематически злоупотребляет алкоголем, нарушает покой и устраивает скандалы, в том числе по ночам.

"По каждому сигналу мы действуем незамедлительно, ведь речь идет о безопасности женщин и детей. В этом случае удалось предотвратить возможную трагедию. Женщине оказана правовая помощь, обеспечена защита. Она и трое ее детей размещены в кризисном центре, где им предоставлены временное жилье, медицинская и психологическая поддержка", — сообщил заместитель начальника Управления полиции Ауэзовского района Даурен Майликбаев.

Ранее мы рассказывали, как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью в случае его проявления.

В июне, выступая на коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием.

По словам президента, важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги.

Он добавил, что в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

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