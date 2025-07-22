82 млн тенге отдали казахстанцы за "напольное покрытие из России", и остались ни с чем
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В Астане казахстанцы отдали более 82 млн тенге мужчине, обещавшему им напольные покрытия из России. За мошенничество его осудили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Как сообщается на сайте прокуратуры Астаны, мужчина, создав видимость успешного предпринимателя и пользуясь доверчивостью граждан, не подозревавших о его преступных намерениях, путем составления фиктивных договоров, ввел в заблуждение обманутых клиентов о возможности приобретения в Российской Федерации напольного покрытия по выгодным ценам.
"Осужденный внушил потенциальным покупателям о налаженных связях по поставке строительных материалов из-за рубежа, активно рекламируя свою лжедеятельность в социальных сетях.
К примеру, одному из потерпевших причинен ущерб на сумму более 6 млн тенге, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
От преступной деятельности осужденного пострадали 49 лиц на общую сумму свыше 82 млн тенге", - сообщается в публикации.
В суде прокурорами доказано, что виновный не имел фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры поставки заключал во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядился в личных целях.
Установлено, что осужденный ранее отбывал наказания в местах лишения свободы за аналогичные факты мошенничества.
Под неопровержимостью доказательств осужденный признал вину в полном объеме.
Злоумышленник осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура столицы призывает граждан быть бдительными и не вступать в сомнительные сделки.
Напомним, ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который обвинялся в пяти эпизодах мошенничества под предлогом оказания услуги по таможенной очистке груза из КНР. Общая сумма ущерба составила более 400 млн тенге.
Также сообщалось, что мошенница выставляла на популярной интернет-платформе фейковые объявления о продаже несуществующей мебели и заработала на астанчанах около 2 млн тенге.
И в Астане вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве. Он обещал 17 жителям города изготовить мебель.
Также в Костанае вынесли приговор за мошенничество в крупном и особо крупном размере при предложении льготных автокредитов и вендинговых автоматов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267748-zhelanie-kupit-napolnye-pokrytiya-iz-rossii-oboshlos-kazahstancam-v-poteryu-82-mln-tenge/
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