Казахстанцы "инвестировали" в валюту и потеряли 27 млн тенге

В области Ұлытау осудили организатора финансовой пирамиды, которая действовала под видом инвестиций в электронную валюту. Денег лишились 22 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Жезказганский городской суд признал жительницу города виновной в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге.

"С марта по декабрь 2024 года она проводила встречи в офисе компании, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер Telegram", - рассказали в прокуратуре региона.

По информации ведомства, деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду "TAKORP". Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений.

В Алматы сотрудники Агентства по финмониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, в которую казахстанцы вложили десятки миллионов тенге. Людям обещали высокие дивиденды от якобы майнинга и трейдинга на криптобирже.

А в Шымкенте Департамент АФМ пресек деятельность финансовой пирамиды "КазМунайГаз Инвест". В настоящее время проводится расследование. По данным ведомства, подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

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