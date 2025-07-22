"Ночные налетчики": серия грабежей с перцовыми баллончиками раскрыта в Алматы (видео)

В Алматы задержаны подозреваемые в совершении серии грабежей на территории мегаполиса, которые нападали на своих жертв в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Департаменте полиции Алматы рассказали о раскрытой серии грабежей и задержании предполагаемых "ночных налетчиков".

"По данным следствия, злоумышленники действовали преимущественно в ночное время, применяя перцовые баллончики и физическую силу. Объектами нападений становились граждане, у которых похищались мобильные телефоны, наручные часы и наличные денежные средства.

На данный момент установлена их причастность как минимум к трем эпизодам, зарегистрированным в разных районах города", - рассказали в ДП.

По словам заместителя начальника управления криминальной полиции ДП города Алматы Владимира Решетникова, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По каждому факту возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам дел в качестве вещественных доказательств.

Ранее в Алматы задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении нападений, в том числе с использованием пистолетов.

До этого в Алматы задержали 26 человек, которых подозревают в серии грабежей и разбоев через знакомства в соцсетях.

Также сообщалось, что в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. В ее составе - четверо мужчин в возрасте от 38 до 45 лет. Все они являются приезжими из Алматинской и Жамбылской областей Казахстана.

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