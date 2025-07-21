Акмолинец отдал 5 млн тенге, а потом обратился в полицию
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В ДП Акмолинской области предупредили, что мошенники активно используют схемы с "поставками" и фиктивными услугами. Граждан призвали быть осторожными, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудниками полиции Косшы раскрыто мошенничество, в результате которого строительная компания понесла материальный ущерб.
Так, 16 июля стражам порядка поступило заявление от представителя одного из строительных предприятий о факте мошенничества.
В ходе проверки было установлено, что малознакомый мужчина, представившись поставщиком запасных частей для спецтехники, предложил сотрудничество и пообещал поставить товар.
Доверившись его словам, заявитель передал ему денежные средства в сумме более 5 миллионов тенге. Однако после получения средств предполагаемый поставщик перестал выходить на связь, а обещанные товары так и не были поставлены.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено лицо, причастность которого к преступлению проверяется.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.
Департамент полиции настоятельно рекомендует гражданам и представителям бизнеса проявлять бдительность при совершении сделок. Помните: передача крупных сумм без подтверждающих документов - прямой риск стать жертвой мошенничества.
Ранее в Западно-Казахстанской области полиция задержала 25-летнего мужчину, которого заподозрили в мошенничестве. По данным правоохранителей, он вводил граждан в заблуждение под предлогом покупки техники и автотранспортных средств, продажи мобильных телефонов, обналичивания товарного кредита и увеличения денежных средств. Сумма ущерба составила более 78 млн тенге.
В Астане задержали подозреваемую в мошенничестве - она, по версии следствия, брала с людей предоплату за услуги строительства модульных домов и скрывалась. Ущерб составил более 35 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267325-akmolinec-otdal-5-mln-tenge-a-potom-obratilsya-v-policiyu/
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