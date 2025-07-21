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    Происшествия

      Ущерб на 10 млрд тенге: ввозивших контрабанду из Китая казахстанцев осудили в Алматы

      Опубликовано:

      Деньги, наручники и молоток судьи
      Деньги, наручники и молоток судьи. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

      В Алматы вынесли приговор по делу о контрабандном ввозе товаров из Китая, а также выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, ТОО "Group of the Companies TDA" имело статус уполномоченного экономического оператора. Сообщается, что данное ТОО незаконно ввозило из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем.

      Кроме того, используя подконтрольные им предприятия, а это 10 ТОО, выписывали фиктивные счет-фактуры.

      "Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

      В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге. Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами ТОО в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге", - рассказали в АФМ.

      Приговором суда в Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.

      В июне этого года десятки машин, участки и квартиры арестовал суд по делу о контрабанде наркотиков из США в Алматы.

      В марте текущего года в Комитете Нацбезопасности рассказали об изъятии оружия и боеприпасов, а также о пресечении канала контрабанды.

      Кроме того, в суде поставили точку в деле о контрабанде наркотиков из США по почте - виновная получила 16 лет лишения свободы.

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