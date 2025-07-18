Астанчанка распечатала в фотосалоне более 100 стикеров и вскоре лишилась свободы
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В Астане вынесли приговор местной жительнице, которая расклеивала по городу стикеры с QR-кодом, содержащие рекламу наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
По данным прокуратуры Астаны, 28-летняя жительница занималась рекламой наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров.
"Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумов и других заметных местах.
В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - рассказали прокуроры.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Ранее мы писали, что QR-коды с информацией о микрокредитах вели на сайт по продаже наркотиков в Алматы.
Также сообщалось, что в Караганде задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в расклейке листовок с наркорекламой. Девушки утверждали, что их заверили в безобидности работы.
До этого стало известно, что транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266554-astanchanka-raspechatala-v-fotosalone-bolee-100-stikerov-i-vskore-lishilas-svobody/
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