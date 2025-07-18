Астанчанка распечатала в фотосалоне более 100 стикеров и вскоре лишилась свободы

В Астане вынесли приговор местной жительнице, которая расклеивала по городу стикеры с QR-кодом, содержащие рекламу наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По данным прокуратуры Астаны, 28-летняя жительница занималась рекламой наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров.

"Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумов и других заметных местах.

В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - рассказали прокуроры.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Ранее мы писали, что QR-коды с информацией о микрокредитах вели на сайт по продаже наркотиков в Алматы.

Также сообщалось, что в Караганде задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в расклейке листовок с наркорекламой. Девушки утверждали, что их заверили в безобидности работы.

До этого стало известно, что транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.