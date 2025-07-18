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      Павлодарка после отказа в кредитах продала квартиру и отдала все деньги таксисту

      Опубликовано:

      Коридор в квартире
      Квартира. Иллюстративное фото: Victor Chaika / Getty Images

      В Павлодарской области произошли два случая мошенничества, в результате которых граждане лишились крупных сумм. В обоих эпизодах злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как рассказали в пресс-службе ведомства, в первом случае женщине на мобильный телефон поступило сообщение якобы с официального сервиса 1414, после чего последовал звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Национального банка.

      Мужчина заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы "спасти" свои финансы, женщина, следуя инструкциям мошенника, самостоятельно оформила кредит и перевела более 15 миллионов тенге на указанный счет.

      Во втором случае павлодарке позвонил якобы сотрудник поликлиники №2 и сообщил о необходимости прохождения флюорографии. Спустя время ей позвонил уже другой человек, назвавшийся Мальцевым Алексеем Владимировичем - "сотрудником Национального банка".

      Он сообщил женщине, что на ее имя якобы оформляется мошеннический кредит. Павлодарка, доверяя каждому слову мужчины, пыталась взять кредиты в банках, но получила отказы. Тогда мошенники предложили продать имеющееся у нее жилье якобы для сохранности средств.

      Женщина согласилась и через агентство недвижимости продала квартиру, а полученные деньги передала водителю такси, присланному мошенниками.

      В ДП Павлодарской области призвали граждан быть бдительными:

      • никогда не переводите деньги по указанию незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись;
      • сотрудники банков или государственных органов не требуют переводить средства на "безопасные счета" и не предлагают продать имущество;
      • официальные сообщения от 1414 - автоматические уведомления. Мошенники могут использовать поддельные номера или сервисы рассылки;
      • при малейшем подозрении - сразу обращайтесь в полицию или в банк лично.

      "Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь по телефону 102. Не бойтесь - ваша осведомленность может спасти и другие жизни и средства", - обратились в полиции.

      Ранее стала известна история жительницы области Ұлытау Сауле Туктебаевой, которая поверила звонку мошенников и в итоге лишилась не только собственного дома, но и продала квартиру дочери. Полиция возбудила уголовное дело по факту интернет-мошенничества в особо крупном размере. Однако стражи порядка подозревают, что денег в Казахстане уже нет.

      А жительница Уральска продала 2-комнатную квартиру после звонка неизвестных, которые перед этим уговорили ее оформить несколько кредитов. Более 9 миллионов тенге она перевела на чужой счет, который ей продиктовали по телефону. И лишь после всех этих манипуляций поняла, что стала жертвой мошенников.

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