Акмолинка во время ссоры ударила 14-летнего сына лопатой

В Акмолинской области на скамье подсудимых оказалась женщина по обвинению в причинении средней тяжести вреда здоровью собственному сыну, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Аккольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины по обвинению в причинении средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему (ст.107 ч.2 п.3, 8 УК).

Судом установлено, что в сентябре 2024 года, работая в огороде, подсудимая в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с 14-летним сыном нанесла ему удар лопатой, повредив пальцы рук. Тем самым причинила несовершеннолетнему телесные повреждения в виде среднего вреда здоровью.

В суде акмолинка вину признала и показала, что во время ссоры сын выражался нецензурной бранью, чтобы припугнуть его, она замахнулась лопатой, но сын выставил руку.

Причина ссоры - мать взяла музыкальную колонку сына без его разрешения.

Согласно экспертизе, у несовершеннолетнего обнаружены рана пальца руки и закрытый перелом фаланги пальца с незначительным смещением.

Вина женщины подтверждена показаниями подсудимой, потерпевшего несовершеннолетнего, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством раскаяние виновной в содеянном, совершение впервые преступления средней тяжести, отягчающим обстоятельством - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда акмолинке назначен 1 год лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Добавим, что согласно ст.107 ч.2 п.3, 8 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а также в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

А в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина также выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

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