"Охотников за драгоценностями" задержали в Шымкенте (видео)

В Шымкенте задержали "охотников за драгоценностями". Подозреваемым вменяют кражу золота на 20 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных группой из пяти человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны, часть похищенного (золотые украшения) уже изъята и возвращена владельцам.

По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая моменты, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи. Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам.

Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности.

Недавно в Алматы в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. По предварительным данным, он проник в частный жилой дом, отжав окно, и похитил ценные вещи и ювелирные изделия.

Также в Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии следствия, они причастны как минимум к 5 эпизодам. Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

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