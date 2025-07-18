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    Происшествия

      Компания под формальным прикрытием вывела из Казахстана 2 млн долларов

      Опубликовано:

      Доллары
      Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

      Прокуратура Алматинской области выявила нарушения валютного законодательства на 2 млн долларов США. В результате ТОО оштрафовали на 239 млн тенге, передает NUR.KZ.

      Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматинской области, ТОО заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов США.

      Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов.

      "Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.

      Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации", - рассказали в надзорном органе.

      В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по ст.251 КоАП РК (Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты).

      Постановлением суда Қонаева ТОО признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге.

      Судебный акт вступил в законную силу.

      Прокуратурой области данная работа продолжается.

      Добавим, что согласно ст.251 КоАП РК невыполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной и (или) иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках: 

      1) выручки в национальной и (или) иностранной валюте от экспорта; 

      2) национальной и (или) иностранной валюты, переведенной резидентом Республики Казахстан в пользу нерезидента Республики Казахстан для осуществления расчетов по импорту, подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом Республики Казахстан обязательств, – 

      влечет штраф в размере двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и (или) иностранной валюты. 

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