Полиция области Жетісу сделала заявление после смерти женщины

В ДП области Жетісу сделали заявление по поводу смерти женщины и попросили воздержаться от публикации недостоверных сведений, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по факту смерти жительницы области Жетісу, имевшей место 22 июня текущего года, проводится досудебное расследование. Подозреваемый с первых дней находится под стражей.

"В настоящее время ожидаются заключения ряда назначенных судебных экспертиз, по результатам которых в согласовании с органами прокуратуры будет дана окончательная правовая квалификация действиям подозреваемого", - отметили в ДП региона.

В ведомстве добавили, что в социальных сетях распространяются различные непроверенные доводы и предположения.

Здесь напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от публикации и распространения недостоверных сведений, способных повлиять на ход досудебного расследования и ввести общественность в заблуждение", - обратились в ДП области Жетісу.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Аксуском районе области Жетісу 32-летняя женщина скончалась после многочасовых истязаний на глазах у 2-летней дочери. Отмечалось, что в преступлении подозревают ее мужа. По мнению родных погибшей, ее могли привязать арканом за руки к седлу лошади и волочь по степи.

В ДП области Жетісу сообщали, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон. В ведомстве заверили, что следственные действия осуществляются строго в рамках законодательства.

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