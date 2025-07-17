Заключенный сбежал от конвоя и несколько месяцев работал в Алматы, пока его не поймали

В Жамбылской области вынесен приговор заключенному, сбежавшему во время выезда в ЦОН и на встречу с работодателем в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале, в Жамбылском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту невозвращения в исправительное учреждение (ст.427 ч.1 УК).

Судом установлено, что осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении в Жамбылском районе, в июле 2024 года получил разрешение на выезд и посещение ЦОНа в Таразе и встречу с работодателем с целью трудоустройства.

Мужчина под наблюдением сотрудника покинул территорию учреждения и прибыл в Тараз. Не договорившись о трудоустройстве, заключенный решил не возвращаться в исправительное учреждение, тайком вышел между домами, доехал на такси до автовокзала и скрылся в Алматы. Неотбытый срок лишения свободы составлял 9 месяцев и 17 дней.

3 сентября 2024 года осужденный был объявлен в международный розыск, в мае 2025 года его задержали в Алматы.

Вина доказана показаниями подсудимого, свидетелей и исследованными материалами уголовного дела.

Сам мужчина вину признал полностью, пояснил, что все это время работал строителем с целью уменьшения долгов.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, а отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.427 УК, ему в общей сложности назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.427 УК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

В августе 2021 года на видео попал момент побега заключенного в Таразе. Рядом с местом происшествия стояла полицейская машина с правоохранителями. Осужденный сначала обнимался с девушкой, а потом улучил момент, залез по трубе на забор и скрылся. Позже его задержали.

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