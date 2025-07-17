Астанчанин перевел более 14 млн тенге своей знакомой, которая после этого пропала

В Семее полицейские раскрыли факт крупного мошенничества, в результате которого житель Астаны лишился более 14 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 38-летний астанчанин перевел своей 39-летней знакомой 14 млн 750 тысяч тенге за обещанное содействие в покупке земельных участков по заниженной цене.

По словам мужчины, женщина заверила его в наличии выгодных предложений и пообещала оформить все необходимые документы. Получив деньги, подозреваемая перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали женщину. Она признала свою вину, пояснив, что потратила полученные деньги на личные нужды.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере. По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства. Сумма ущерба составила более 200 млн тенге.

Отметим, что в Казахстане работает Антифрод-центр, который предотвратил ущерб от мошенничества на 2,5 млрд тенге. Сейчас в стране хотят упростить возврат средств пострадавшим от аферистов.

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