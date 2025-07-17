Масштабная спецоперация в Карагандинской области: 13 человек доставлены в полицию

В Балхаше сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с прокуратурой и КНБ проведена масштабная спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которую подозревают в вымогательстве денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением.

В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, подозреваемые вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты.

В рамках спецоперации проведено 23 обыска. В результате изъято 26 мобильных телефонов, семь единиц холодного оружия (ножи), пять автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными, четыре пакета с веществами, предположительно, наркотического характера, а также иные вещественные доказательства, имеющие отношение к преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

В Степногорске было начато досудебное расследование по факту вымогательства. С заявлением в полицию обратился житель одного из близлежащих сел. По его показаниям, знакомый причинил ему телесные повреждения и потребовал передать 100 тысяч тенге. Подозреваемого установили, начато досудебное расследование.

Также в Алматы сотрудники полиции, прокуратуры и КНБ задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве. По данным следствия, они незаконно удерживали иностранца в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге.

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