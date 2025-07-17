Вел машину под наркотиками: 26-летнего мужчину задержали в Астане

В Астане в результате ОПМ полицейские выявили 26-летнего водителя, управлявшего машиной в состоянии наркотического опьянения. Решением суда его лишили прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице каждую неделю проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник", основная цель которого - выявление нетрезвых водителей и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

По итогам трех дней рейдов полицейскими выявлено 22 серьезных нарушения ПДД.

Так, был остановлен 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. Факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования.

Суд назначил ему 15 суток ареста, лишил водительских прав на 7 лет и постановил поставить его на наркологический учет.

С начала года за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к ответственности привлечено свыше 900 человек, отмечают правоохранители.

Полиция напоминает: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Безопасность на дорогах - это ответственность каждого!

Добавим, ранее весной водителей в состоянии наркотического опьянения выявили павлодарские полицейские - сразу три случая за одни выходные.

А зимой в Экибастузе внимание стражей порядка привлек один из водителей, который, как оказалось, ездил по городу в состоянии наркотического опьянения.

Отметим, согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

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