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    Происшествия

      Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны предполагаемые члены группировки (видео)

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемого
      Задержание. Фото: gov.kz

      Комитет нацбезопасности вместе с полицией Алматы провел спецоперацию в южной столице - задержаны два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

      Как рассказали в КНБ, задержанные, по версии органов, состоят в группировке. В прошлом месяце их объявили в розыск по подозрению похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.

      "В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС", - говорится в сообщении.

      Кроме того, сейчас решается вопрос привлечения к уголовной ответственности жителя Алматы, который, как считают в КНБ, умышленно укрывал подозреваемых.

      Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

      Отметим, согласно статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

      То же деяние, совершенное:

      • группой лиц по предварительному сговору;
      • неоднократно;
      • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
      • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
      • в отношении заведомо несовершеннолетнего;
      • в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
      • в отношении двух или более лиц;
      • из корыстных побуждений;
      • лицом с использованием своего служебного положения;
      • с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

      наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

      А согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

      Напомним, ранее КНБ провел спецоперацию в Уральске и пресек деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей. Тогда были задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

      До этого спецоперация прошла на юге Казахстана, задержаны были 16 человек, подозреваемых в браконьерстве.

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