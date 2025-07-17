Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны предполагаемые члены группировки (видео)
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Комитет нацбезопасности вместе с полицией Алматы провел спецоперацию в южной столице - задержаны два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.
Как рассказали в КНБ, задержанные, по версии органов, состоят в группировке. В прошлом месяце их объявили в розыск по подозрению похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.
"В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС", - говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас решается вопрос привлечения к уголовной ответственности жителя Алматы, который, как считают в КНБ, умышленно укрывал подозреваемых.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
Отметим, согласно статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
То же деяние, совершенное:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
- в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- в отношении двух или более лиц;
- из корыстных побуждений;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –
наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
А согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.
Напомним, ранее КНБ провел спецоперацию в Уральске и пресек деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей. Тогда были задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.
До этого спецоперация прошла на юге Казахстана, задержаны были 16 человек, подозреваемых в браконьерстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266008-specoperaciya-knb-v-almaty-zaderzhany-predpolagaemye-chleny-gruppirovki-video/
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