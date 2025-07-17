Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны предполагаемые члены группировки (видео)

Комитет нацбезопасности вместе с полицией Алматы провел спецоперацию в южной столице - задержаны два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

Как рассказали в КНБ, задержанные, по версии органов, состоят в группировке. В прошлом месяце их объявили в розыск по подозрению похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.

"В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос привлечения к уголовной ответственности жителя Алматы, который, как считают в КНБ, умышленно укрывал подозреваемых.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Отметим, согласно статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

из корыстных побуждений;

лицом с использованием своего служебного положения;

с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Напомним, ранее КНБ провел спецоперацию в Уральске и пресек деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей. Тогда были задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

До этого спецоперация прошла на юге Казахстана, задержаны были 16 человек, подозреваемых в браконьерстве.

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