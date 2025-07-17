Подозреваемые купили Tank 500, BMW X5, дом и ресторан на вложенный казахстанцами миллиард

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды "КазМунайГаз Инвест". В настоящее время проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО "НК "КазМунайГаз". Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге.

"В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства по финмониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket. По данным ведомства, в нее было привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но большую часть средств в итоге удалось вернуть.

У нас в стране существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

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