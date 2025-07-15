Преступная группа оформляла автокредиты на безработных и лиц с инвалидностью в Астане

Столичные прокуроры сообщили о пресечении деятельности преступной группы, совершившей мошенничество в отношении безработных и лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного органа.

Как заявили в прокуратуре Астаны, злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня.

От их действий пострадало 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге.

"Полученные денежные средства использовались мошенниками в личных целях. В результате действий преступной группы потерпевшие оказались должниками по кредитным обязательствам",- говорится в сообщении ведомства.

В отношении виновных лиц проведено досудебное расследование по статьям 262 УК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество). Обвиняемые взяты под стражу.

По результатам расследования они преданы суду.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные преступной группой в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового

Отметим, в конце прошлого года в Алматы задержан 27-летний мужчина, который подозревается в обмане свыше 200 алматинцев - подозреваемый якобы оформлял автокредиты на посторонних.

Ранее мы писали, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге

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