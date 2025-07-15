Акмолинца показательно судили за скандал и сломанную дверь

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс для семейных дебоширов. Мужчину за скандал дома арестовали на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Бурабайский районный суд совместно с прокуратурой провел показательный судебный процесс по делу об административном правонарушении для злостных нарушителей порядка и семейных дебоширов с целью профилактики правонарушений.

В суде установлено, что мужчина в ходе конфликта с супругой, выражая неуважение к ней, высказывался нецензурной бранью и сломал дверь. Данное правонарушение он совершил повторно в течение года после наложения административного взыскания за ранее совершенное правонарушение.

Постановлением суда на акмолинца наложено административное взыскание в виде ареста на 10 суток с установлением особых требований на 3 месяца к его поведению.

А житель Кызылординской области обвинялся в нанесении побоев жене. Мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.

Житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы. Он проведет в колонии три года.

В прошлом году в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставались больше половины домашних тиранов.

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