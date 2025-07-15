"Призывал к насилию против мирных граждан": задержанный КНБ казахстанец получил срок

В течение июня и июля этого года вступил в силу ряд судебных решений в отношении последователей религиозного радикализма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом Шымкента признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей мегаполиса.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан.

Радикализировался под влиянием экстремистского контента в интернете", - рассказали в КНБ.

Судом Астаны осужден к 8 годам лишения свободы иностранный гражданин, который на территории РК занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.

Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено более 60 лиц, в том числе 3 иностранных гражданина.

Ранее стало известно, что в Шымкенте мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за пропаганду терроризма через мессенджер WhatsАpp. Установлено, что он с использованием сотового телефона передавал через мессенджер аудио- и текстовые сообщения, относящиеся к идеям международной террористической организации.

Также в Шымкенте другого мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.

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