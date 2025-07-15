"Призывал к насилию против мирных граждан": задержанный КНБ казахстанец получил срок
Опубликовано:
В течение июня и июля этого года вступил в силу ряд судебных решений в отношении последователей религиозного радикализма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом Шымкента признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей мегаполиса.
"В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан.
Радикализировался под влиянием экстремистского контента в интернете", - рассказали в КНБ.
Судом Астаны осужден к 8 годам лишения свободы иностранный гражданин, который на территории РК занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.
Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено более 60 лиц, в том числе 3 иностранных гражданина.
Ранее стало известно, что в Шымкенте мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за пропаганду терроризма через мессенджер WhatsАpp. Установлено, что он с использованием сотового телефона передавал через мессенджер аудио- и текстовые сообщения, относящиеся к идеям международной террористической организации.
Также в Шымкенте другого мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265270-prizyval-k-nasiliyu-protiv-mirnyh-grazhdan-zaderzhannyy-knb-kazahstanec-poluchil-srok/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах