Сумку с 3 млн тенге украли из машины экспедитора в Астане

В Астане 38-летнего мужчину подозревают в краже сумки экспедитора с 3 млн тенге - его действия попали в объективы камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в полицию с заявлением обратился экспедитор, сообщив о краже крупной суммы денежных средств.

По его словам, в момент стоянки на парковке неизвестный мужчина открыл незапертую дверь грузового автомобиля и тайно похитил мужскую сумку, в которой находилось более 3 млн тенге. Охранной сигнализации на транспортном средстве не было.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 38-летний мужчина. Его действия попали в объективы камер видеонаблюдения.

Как выяснилось, данный эпизод был не единственным - в отношении фигуранта также зарегистрированы еще два аналогичных случая", - сообщают правоохранители.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в момент, когда находился на территории, где ранее арендовал автомобиль. По факту проводится досудебное расследование. Водворен в изолятор временного содержания.

Полиция призывает граждан быть внимательными: не оставляйте ценные вещи в салоне транспорта без присмотра, даже на короткое время, и всегда используйте средства защиты - замки и сигнализацию.

Добавим, ранее в Туркестанской области у мужчины, уснувшего на автовокзале, из кармана вытащили 2 млн тенге. Подозреваемого в краже задержали "по горячим следам".

Ранее сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в транспорте и общественных местах. Все они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В Актобе был задержан подозреваемый в совершении серии краж из автомашин. Одно из преступлений попало на камеру наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

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