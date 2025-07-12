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      Полиция обратилась в суд из-за иностранца, отсидевшего в Казахстане срок за убийство

      Опубликовано:

      Мужчина собирает вещи
      Мужчина собирает вещи. Иллюстративное фото: pexels.com

      Вынесено решение по гражданскому делу по заявлению отдела полиции Уланского района о выдворении иностранного гражданина за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

      Судом установлено, что гражданин Узбекистана приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области был признан виновным по ч.1 ст.96 УК (в старой редакции - убийство) и приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 11 лет.

      Постановлением Шемонаихинского районного суда от 21 октября 2021 года мужчина освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 3 года 3 месяца 3 дня с установлением пробационного контроля. Срок условно-досрочного освобождения истек в январе 2025 года.

      По закону иностранец может быть выдворен за пределы Казахстана, если он нарушил законодательство РК, а мужчина совершил тяжкое уголовное правонарушение.

      В связи с этим суд вынес решение о выдворении его за пределы страны.

      Решение не вступило в законную силу.

      Ранее другого иностранного гражданина выдворили за пределы Казахстана, так как посчитали, что в его действиях есть угроза госбезопасности. Дело в том, что в 2009 году мужчина был осужден. В июле 2021 года его освободили условно-досрочно. А в октябре 2023 года он привлекался к административной ответственности с наложением взысканием в виде штрафа.

      Еще один иностранец приехал в Казахстан к жене и заболевшему ребенку. При этом он не зарегистрировался и не получил разрешения. По материалам суда, мужчина заведомо нарушил сроки пребывания, за что и был выдворен из страны.

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