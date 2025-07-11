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      "Незаконно приписали диагнозы слабоумия": проверка прошла в учреждении для детей-сирот в Алматы

      Опубликовано:

      Ребенок играет на подоконнике
      Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

      Прокуратура Медеуского района Алматы завершила комплексную проверку в специализированном комплексе "Жанұя" для детей-сирот. Выявлен ряд нарушений, передает "24KZ".

      Как сообщает телеканал, проверку начали после информации в социальных сетях, что семерым детям незаконно приписали диагнозы слабоумия, и затем перевели их в центр "Сенiм", где оказывают услуги психиатра. Также отмечалось, что жилье некоторых воспитанников продали.

      По словам заместителя прокурора Медеуского района Ермека Базарбаева, комиссия опровергла эти сведения. При этом проверка все же выявила ряд нарушений: несоблюдение санитарных норм и финансовые злоупотребления.

      "Там действительно имеются факты нарушения. В рамках проверки мы выявили, что сотрудник бухгалтерии приписку делал гражданина. По данному факту мы направили в орган уголовного преследования. Дело было возбуждено. В ходе расследования бухгалтером возмещена эта сумма и в отношении него прекратили дело", - рассказал Ермек Базарбаев.

      Также вокруг одного из детских домов Алматы разгорелся скандал. В начале марта в Сети появилось видеообращение воспитанников, которых, по их словам, хотят переселять в новое здание в Қонаев. Они выступили против переселения.

      Сегодня сообщалось, что уже началась работа по переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест. Отмечается, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - это учащиеся 1-4 классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно.

      А в СКО в жилой дом, принадлежащий шести сиротам, заселился посторонний человек. Другие люди жили и в двух квартирах детей-сирот.

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