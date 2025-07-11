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      Пять актаусцев расклеивали листовки с незаконной рекламой и оказались в колонии

      Опубликовано:

      Мужчина в наручниках
      Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

      В Актау пятерых человек, в числе которых две женщины, признали виновными в распространении незаконной рекламы психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

      Как сообщили на сайте ведомства, осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в Актау, а также с помощью трафаретов наносили готовые тексты аэрозольной краской. Таким образом они распространяли ссылки адресов в мессенджере Telegram, через которые осуществлялась продажа психотропных веществ.

      Актауский городской суд рассматривал дело по ч.2 ст.299-1 УК РК.

      "Распространители были задержаны сотрудниками полиции с поличным с очередной партией рекламных материалов. У двух лиц при личном обыске было изъято психотропное вещество мефедрон, их действия были дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.296 УК РК", - сообщили в прокуратуре.

      Сообщается, что все пятеро приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.

      Приговор вступил в законную силу.

      Отметим, согласно ч.2 ст.299-1 УК РК Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей, с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

      Согласно ч.3 ст.296 УК РК Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

      Ранее сообщалось, что в Астане рассмотрели уголовное дело за сбыт и незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере. Мужчине вынесли обвинительный приговор.

      Также в столице женщину осудили за незаконное изготовление и хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.

      До этого в Астане вынесли приговор в отношении трех граждан, которые хранили мефедрон в подъезде дома. Их судили за незаконное хранение аналога психотропного вещества в особо крупном размере в целях сбыта, группой лиц по предварительному сговору.

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