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    Происшествия

      "Кредитная фея" стала миллионершей, манипулируя надеждами карагандинцев

      Опубликовано:

      Деньги в руке
      Пачка денег. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

      Жители Карагандинской области стали жертвами "кредитной феи", потеряв 12 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в мошенничестве дожидается суда под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, весенняя серия заявлений, поступивших в отдел полиции Каркаралинского района, позволила выявить сложную схему мошенничества.

      Жалобы от карагандинцев были на 32-летнюю женщину - жительницу области Абай, предлагавшую содействие в получении крупных кредитов и доступа к пенсионным накоплениям вместе с обещанием значительной финансовой выгоды.

      За оказанную "помощь" предполагалась выплата вознаграждения.

      В результате детального анализа каждого заявления следователями была установлена четкая схема мошенничества. 9 эпизодов объединили в одно дело. Присвоено было около 12 млн тенге.

      "Злоупотребляя доверием, она ловко манипулировала надеждами граждан, оставляя их ни с чем. В настоящее время "кредитная фея" дожидается суда под стражей. Собранные доказательства неопровержимо свидетельствуют о ее виновности", - заявили в МВД.

      Ранее в УП Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого семья лишилась более 18 млн тенге. Как сообщили жертвы, преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами. Полицейские установили получателей денег, среди которых граждане из различных регионов Казахстана, включая Талдыкорган, Караганду, Астану и Кокшетау. Проводится расследование.

      Добавим, что в Казахстане работает Антифрод-центр, который предотвратил ущерб от мошенничества на 2,5 млрд тенге. Теперь планируется упростить возврат средств пострадавшим от мошенников.

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