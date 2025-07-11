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    Происшествия

      Провел банкет после массового отравления: владельца ресторана наказали в Павлодаре

      Опубликовано:

      Посуда на столе в ресторане
      Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Павлодаре рассмотрели дело в отношении владельца ресторана, где в июне отравились десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Дело было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по делам об административных правонарушениях Павлодара.

      Согласно материалам дела, 8 июня 2025 года поступило донесение от станции скорой помощи о случаях острой бактериальной кишечной инфекции (БКИ) у граждан, посещавших мероприятие в ресторане 7 июня 2025 года.

      В тот же день начато эпидемиологическое расследование, отобраны лабораторные пробы.

      Проверкой установлено, что ресторан осуществлял деятельность без соответствующих разрешительных документов.

      Однако 9 июня, несмотря на вручение постановления о запрещении деятельности, ресторан продолжил функционировать. В результате только за 9 число было зафиксировано 18 экстренных извещений с диагнозом БКИ.

      "️На судебном заседании ИП признал свою вину полностью, пояснив, что нарушение допущено впервые и по неосторожности, и просил суд учесть это как смягчающее обстоятельство. Суд, руководствуясь частью 3 статьи 462 КоАП РК, признал ИП Ж. виновным и постановил назначить административное взыскание в виде штрафа в размере 275 240 тенге, с приостановлением деятельности ресторана "B" сроком на один месяц", - говорится в сообщении суда.

      Постановление пока не вступило в законную силу.

      Напомним, в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

      Тогда обратились в больницу 29 человек, из них 15 госпитализировали, 14 направили на амбулаторное лечение.

      Также стало известно, что гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления.

      После сообщалось, что всего в инфекционную больницу Павлодара привезли 42 человека, большую часть из которых госпитализировали. По факту отравления департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал проверку, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение.

      После лабораторных исследований у всех был подтвержден диагноз "сальмонеллез".

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