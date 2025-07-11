Кровать за 1,2 млн вместо 460 тысяч: главбуха инфекционной больницы арестовали в Кызылорде

Окончено расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Кызылординская областная инфекционная больница" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, главного бухгалтера больницы подозревают в хищении денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей.

Как отметили в ведомстве, для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого.

"По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге.

При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге - в три раза ниже заявленной", - рассказали в АФМ.

Сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге.

В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге был наложен арест.

Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме.

Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Уголовное дело направлено в суд.

В Астане главного бухгалтера РГП "Фитосанитария" лишили свободы на 7 лет за присвоение более 2,7 млн тенге. Эти деньги были сняты со счета предприятия под видом заработной платы.

В области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников.

В Акмолинской области осудили бухгалтера районной больницы, которая обвинялась в завышении зарплат и других выплат некоторым сотрудникам. Управлению здравоохранения был причинен материальный ущерб на общую сумму около 10 млн тенге.

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