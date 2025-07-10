Полковника Службы безопасности Украины убили во дворе дома: запись с камер попала в Сеть (видео)

Сегодня в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Позже выяснилось, что был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ), в него выстрелили пять раз.

По данным издания "Телеграф", полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве. Отмечается, что ранее он служил в силах специальных операций Украины (ССО) и главном управлении разведки Минобороны Украины.

Издание цитирует экс-сотрудника СБУ Романа Червинского, который утверждает, что в Воронича выстрелили 5 раз.

"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит полковник Воронич Иван Иванович. Человек, который боролся с врагом с 2014 года", - сказал Червинский.

Об убийстве полковника СБУ также написал экс-депутат Верховной рад Игорь Мосийчук. Он заявил, что нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

"В результате выстрелов пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте происшествия", - написал Мосийчук.

Вскоре в соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент убийства мужчины. Судя по кадрам, свидетелями преступления стали несколько человек.

Как сообщает РБК-Украина, в пресс-службе СБУ уже возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.

"Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплекс мер для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - заявили в СБУ.

Позже в полиции Киева также сделали заявление.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько недель назад глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия с помощью завербованного в Польше мужчины хотела убить Владимира Зеленского.

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