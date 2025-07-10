Полковника Службы безопасности Украины убили во дворе дома: запись с камер попала в Сеть (видео)
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Сегодня в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Позже выяснилось, что был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ), в него выстрелили пять раз.
По данным издания "Телеграф", полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве. Отмечается, что ранее он служил в силах специальных операций Украины (ССО) и главном управлении разведки Минобороны Украины.
Издание цитирует экс-сотрудника СБУ Романа Червинского, который утверждает, что в Воронича выстрелили 5 раз.
"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит полковник Воронич Иван Иванович. Человек, который боролся с врагом с 2014 года", - сказал Червинский.
Об убийстве полковника СБУ также написал экс-депутат Верховной рад Игорь Мосийчук. Он заявил, что нападавшему удалось скрыться с места происшествия.
"В результате выстрелов пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте происшествия", - написал Мосийчук.
Вскоре в соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент убийства мужчины. Судя по кадрам, свидетелями преступления стали несколько человек.
Как сообщает РБК-Украина, в пресс-службе СБУ уже возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.
"Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплекс мер для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - заявили в СБУ.
Позже в полиции Киева также сделали заявление.
"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.
Напомним, несколько недель назад глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия с помощью завербованного в Польше мужчины хотела убить Владимира Зеленского.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263944-v-polkovnika-sbu-vystrelili-pyat-raz-pryamo-vo-dvore-doma-kadry-popali-v-set-video/
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