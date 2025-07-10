Семейчанка заплатила 2,5 млн тенге за покупку дешевой квартиры и осталась ни с чем

Жительнице Семея знакомая пообещала помочь в приобретении дешевой квартиры, однако пропала вместе с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в полицию Семея обратилась 35-летняя предпринимательница. Женщина заявила, что ее знакомая пообещала ей выгодно купить квартиру, но вместо сделки исчезла с деньгами.

"Как установлено в ходе проверки, в ноябре 2024 года 41-летняя жительница Семея под предлогом приобретения жилья по низкой цене завладела 2 500 000 тенге. Деньги женщина потратила, не выполнив обещания", - рассказали в ДП области Абай.

Сотрудниками криминальной полиции подозреваемая была установлена и доставлена в отдел полиции.

Проводится досудебное по факту мошенничества.

А в Акмолинской области мужчину подозревают в обмане граждан на два миллиона тенге под предлогом обналичивания товарных кредитов. Пострадали супруги из Косшы. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что подозреваемый осуществлял аналогичные действия и в отношении других лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц с использованием информационных систем.

Жительница Усть-Каменогорска лишилась 7 миллионов 714 тысяч тенге под предлогом "помощи в лечении", за которой к ней обратился знакомый. Полицейские начали расследование.

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