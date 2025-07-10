Две снохи устроили разборки в доме свекрови в Актобе
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В Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении двух снох, которые устроили конфликт в доме свекрови. Женщинам назначили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых по ч.1 ст.109-1 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).
Судом установлено, что в мае 2025 года в доме свекрови произошел бытовой конфликт, в ходе которого две снохи повздорили. В результате инцидента обе получили телесные повреждения.
В ходе судебного заседания подсудимые не признали свою вину.
Однако вина была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также другими материалами дела.
Согласно ст.53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд отнес наличие у них малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.
Приговорами суда женщины признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, что составляет 98 300 тенге.
Приговоры не вступили в законную силу.
Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.
Ранее в Актау семейный конфликт перерос в массовую драку. Видео потасовки появилось в Сети. Кроме того, участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263890-dve-snohi-ustroili-razborki-v-dome-svekrovi-v-aktobe/
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