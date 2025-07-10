Две снохи устроили разборки в доме свекрови в Актобе

В Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении двух снох, которые устроили конфликт в доме свекрови. Женщинам назначили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых по ч.1 ст.109-1 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

Судом установлено, что в мае 2025 года в доме свекрови произошел бытовой конфликт, в ходе которого две снохи повздорили. В результате инцидента обе получили телесные повреждения.

В ходе судебного заседания подсудимые не признали свою вину.

Однако вина была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также другими материалами дела.

Согласно ст.53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд отнес наличие у них малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

Приговорами суда женщины признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, что составляет 98 300 тенге.

Приговоры не вступили в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.

Ранее в Актау семейный конфликт перерос в массовую драку. Видео потасовки появилось в Сети. Кроме того, участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство).

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