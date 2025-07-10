Купил Lexus и две квартиры в Актау: фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест

В Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В результате по делу потерпевшими оказались свыше 80 человек.

"В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда в целях конфискации на счета и имущество подозреваемого стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело по обвинению в руководстве структурным подразделением финпирамиды, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, направлено в суд.

Напомним, в феврале этого года в АФМ рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood.

В аэропорту Астаны при попытке выезда в Турцию был задержан мужчина. Его водворили в ИВС по подозрению в организации финпирамиды.

Как установило следствие, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением компании LiveGood, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Вкладчиками финпирамиды стали больше 6 тыс. казахстанцев. Ежемесячно они платили по 50 долларов (25 тыс. тенге). На незаконно полученные деньги руководитель купил две квартиры за 60 млн тенге и оформил их на доверенных лиц.

Также в Карагандинской области начали расследование дела о финансовой пирамиде LiveGood. Организатором назвали женщину, которая привлекала вкладчиков через соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.