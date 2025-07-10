Купил Lexus и две квартиры в Актау: фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Купил Lexus и две квартиры в Актау: фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест

      Опубликовано:

      Салон Lexus
      Lexus. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      По данным официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

      Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

      В результате по делу потерпевшими оказались свыше 80 человек.

      "В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

      На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

      С санкции суда в целях конфискации на счета и имущество подозреваемого стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

      В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

      Дело по обвинению в руководстве структурным подразделением финпирамиды, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, направлено в суд.

      Напомним, в феврале этого года в АФМ рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood.

      В аэропорту Астаны при попытке выезда в Турцию был задержан мужчина. Его водворили в ИВС по подозрению в организации финпирамиды.

      Как установило следствие, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением компании LiveGood, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

      Вкладчиками финпирамиды стали больше 6 тыс. казахстанцев. Ежемесячно они платили по 50 долларов (25 тыс. тенге). На незаконно полученные деньги руководитель купил две квартиры за 60 млн тенге и оформил их на доверенных лиц.

      Также в Карагандинской области начали расследование дела о финансовой пирамиде LiveGood. Организатором назвали женщину, которая привлекала вкладчиков через соцсети.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.