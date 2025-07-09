Уезжавший в армию призывник сбежал прямо с перрона ж/д станции в Туркестанской области

В Туркестанской области призывник сбежал после того, как его друг оказал сопротивление полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Тюлькубасском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении парня по ч.1 ст.667 КоАП РК.

Судом установлено, что 25 мая 2025 года около 00.30 молодой человек, прощаясь с другом, который уезжал в армию, на перроне железнодорожной станции Тюлькубас оказал сопротивление и воспрепятствовал действиям сотрудника полиции.

В результате его друг-призывник сбежал.

Парень полностью признал вину и просил не наказывать его строго.

Постановлением суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, что составляет 117 960 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.667 КоАП неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее в пригороде Тараза призывник оказал активное сопротивление, когда военные пытались доставить его в военкомат. Молодой человек бился головой о машину и хватался за нож. Когда ошарашенные военные ослабили хватку, парню удалось сбежать.

В Уральске призывник выпал из окна военкомата. Юноша получил тяжелые травмы. Было направлено ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от воинской службы.

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