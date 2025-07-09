Казахстанская пара лишилась 2 млн тенге из-за "услуги" по обналичиванию товарного кредита

В Акмолинской области мужчину подозревают в обмане граждан на два миллиона тенге под предлогом обналичивания товарных кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД на медиапортале, в мае прошлого года супруги из города Косшы стали жертвами мошенников. В полиции пояснили, что подозреваемый размещал объявления в интернете с предложением помочь обналичить товары, приобретенные в кредит в разных банках.

"Согласно представленной схеме, подозреваемый предлагал клиентам оформить товарный кредит, преимущественно на смартфоны, обещая реализовать товар и вернуть средства за вычетом комиссионного вознаграждения. Получив от клиентов коды подтверждения, он самостоятельно получал технику в торговых точках и осуществлял ее продажу, присваивая вырученные средства", - рассказали в МВД.

Таким образом, супруги из Косши лишились почти 2 млн тенге. Злоумышленник оформил кредиты на четыре их смартфона. Осознав, что деньги им не вернули, потерпевшие обратились в полицию.

"На данный момент установлено, что подозреваемый осуществлял аналогичные действия и в отношении других лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц с использованием информационных систем", - пояснили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Правоохранительные органы напоминают о рисках, связанных с передачей личной информации и кодов подтверждения третьим лицам.

Отметим, согласно статье 190 УК РК Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники обманули пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге.

Также в столице был выявлен факт мошенничества с оказанием строительных услуг. По информации полицейских, 56-летний мужчина взял на себя обязательство провести капитальный ремонт с реконструкцией и перепланировкой.

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