Сосед снял на камеру фигуры подозреваемых и помог раскрыть преступление в Караганде

Фигуры на фото вывели на подозреваемых в краже в Караганде. Снял их на свою камеру сосед потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 48-летний житель Караганды подал заявление в Юго-Восточный отдел полиции о краже инструментов из строящегося дома.

В результате хищения перфораторов, болгарки и строительного уровня владельцу был нанесен ущерб в размере 140 тысяч тенге.

"Сосед потерпевшего зафиксировал на камеру своего устройства удаляющиеся фигуры подозреваемых, предоставив полиции ценную улику в виде фотографии со спины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемых", - рассказали в МВД.

Подозреваемыми оказались парни 16 и 17 лет. У подростков были изъяты похищенные инструменты. В настоящее время по факту проводится следствие.

Ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары. Происшествие попало на видео. В ходе обысков полицейские частично изъяли похищенное, а также автомобиль Lada Priora, на котором мужчина перевозил имущество.

В Алматы полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям, на которые попали моменты противоправных действий. Мужчину проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

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