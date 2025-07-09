Дети сожгли детскую площадку в Жезказгане (видео)
Опубликовано:
В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в Жезказгане дети сожгли детскую площадку. Инцидент прокомментировали в ДП области Ұлытау, передает NUR.KZ.
В частности, в Telegram-канале Halyqstan были опубликованы видео с места происшествия. На камерах уличного видеонаблюдения видно, как трое детей пришли на детскую площадку в темное время суток. По информации местных жителей, инцидент произошел ранним утром.
"Мальчики принесли тряпку, подложили под горку и развели огонь. Пламя быстро охватило пластиковые части конструкции и уничтожило ее до основания. Также огонь успел перекинуться на ближайшие скамейки", - отмечается в посте.
В ДП области Ұлытау корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по результатам следственных мероприятий установлены несовершеннолетние, причастные к данному происшествию.
Их родители были привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей.
Ранее в южной столице произошел пожар в комплексе Almaty Arena. В ДЧС города пояснили, что специалистами рассматривается ряд версий. В частности, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем.
Накануне в Усть-Каменогорске произошел крупный пожар - огонь охватил одноэтажное здание по улице Лихарева. Подразделения ДЧС работали по повышенному номеру вызова. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 2450 кв.м.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263599-deti-sozhgli-detskuyu-ploshchadku-v-zhezkazgane-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах