Дети сожгли детскую площадку в Жезказгане (видео)

В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в Жезказгане дети сожгли детскую площадку. Инцидент прокомментировали в ДП области Ұлытау, передает NUR.KZ.

В частности, в Telegram-канале Halyqstan были опубликованы видео с места происшествия. На камерах уличного видеонаблюдения видно, как трое детей пришли на детскую площадку в темное время суток. По информации местных жителей, инцидент произошел ранним утром.

"Мальчики принесли тряпку, подложили под горку и развели огонь. Пламя быстро охватило пластиковые части конструкции и уничтожило ее до основания. Также огонь успел перекинуться на ближайшие скамейки", - отмечается в посте.

В ДП области Ұлытау корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по результатам следственных мероприятий установлены несовершеннолетние, причастные к данному происшествию.

Их родители были привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей.

Ранее в южной столице произошел пожар в комплексе Almaty Arena. В ДЧС города пояснили, что специалистами рассматривается ряд версий. В частности, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем.

Накануне в Усть-Каменогорске произошел крупный пожар - огонь охватил одноэтажное здание по улице Лихарева. Подразделения ДЧС работали по повышенному номеру вызова. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 2450 кв.м.

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