Блогер заплатит за назойливое приставание в Жамбылской области

Жуалынский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании морального вреда с члена палаты юридических консультантов и по совместительству блогера, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, установлено, что юридический консультант и по совместительству блогер в Facebook, являющийся членом палаты юридических консультантов Жамбылской области, был привлечен Жуалынским районным судом к административной ответственности по ч.1 ст.434 КоАП за нарушение общественного порядка.

Это выразилось в назойливом приставании в общественном месте, ограничении передвижения и препятствовании движению транспортного средства потерпевшего. На блогера был наложен штраф в размере 78 тыс. тенге.

На основании данного административного дела потерпевший подал в суд иск о взыскании с нарушителя компенсации морального вреда в размере 500 тыс. тенге и расходов за услуги представителя в размере 250 тыс. тенге.

В ходе судебного заседания представитель истца просил суд вынести частное определение в адрес палаты юридических консультантов о привлечении юрисконсульта к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение профессиональной этики и правил поведения.

Решением суда иск был частично удовлетворен, суд взыскал с ответчика 50 тыс. тенге морального вреда, 275 тыс. тенге за услуги представителя и государственную пошлину.

Также судом вынесено частное определение о привлечении блогера к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение требовании профессиональной этики и правил поведения юриста.

Согласно ответу палаты юридических консультантов мужчина был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора.

Решение и частное определение суда вступили в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Ранее в Жамбылской области блогера арестовали на 10 суток. Его обвинили в "агрессивной съемке рекламы" - в ходе съемок он разбил стекло автомобиля.

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