"Сын избивает отца-инвалида": полиция Алматы начала проверку после резонансного видео в Сети

В Казнете обсуждают видео, на кадрах которого видно, как мужчина наносит удары пожилому человеку в инвалидной коляске, полиция начала проверку, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egovpress опубликовали видео, на кадрах которого видно мужчину, наносившего удары пожилому человеку в инвалидной коляске.

"В Алматы случайно зафиксировали на видео, как сын избивает пожилого отца-инвалида. Просим сотрудников Департамента полиции принять меры", - сказано в описании к видео.

Отмечается, что видео было снято на пересечении проспекта Райымбека и улицы Розыбакиева. Корреспондент NUR.KZ направила запрос в пресс-службу Департамента полиции города.

"По факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором запечатлены противоправные действия в отношении пожилого мужчины, полицией начата проверка. Устанавливаются участники инцидента. Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку.

Независимо от причин конфликта, причинение вреда пожилому человеку, тем более, находящемуся в инвалидной коляске, недопустимо и влечёт ответственность, предусмотренную законом", - заявили в ДП.

Накануне в Сети распространилось видео, снятое в автобусе в Алматы - на кадрах мужчина наносит удары по спине и голове пенсионера. Пост прокомментировали в полиции.

В начале месяца в Сети появилось видео жестокого избиения пожилого мужчины на улице в Костанае. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

А в апреле появилась информация, что в Талдыкоргане школьник избил пенсионера, заступившегося за родственницу, ученицу 8 класса. Пост прокомментировали в полиции.

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