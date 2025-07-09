Директора театра задержали в Шымкенте

Окончено расследование в отношении директора ГККП "Шымкент жастар театры" и других должностных лиц по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, на приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета было выделено 320 млн тенге.

Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов - более чем на 20 позиций.

"Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия они оформлены на доверенных лиц", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда на данное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу.

Ранее в Шымкенте осудили чиновника и директоров двух частных школ по обвинению во взятке в 2 млн тенге. На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела лицензирования управления по обеспечению качества в сфере образования, а также руководители школ. Один обвинялся в получении взятки в крупном размере за выдачу лицензии на образовательную деятельность, другие - в даче и посредничестве. Чиновника приговорили к 5 годам лишения свободы. Директора школы, передавшую взятку, оштрафовали на 53 млн тенге. Посреднику назначили штраф в 20 миллионов.

Также в Шымкенте директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили по обвинению в хищении 71 млн тенге. При начислении заработной платы учителям перечислялись им излишние суммы.

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