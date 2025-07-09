Задержание мужчины прямо на проезжей части объяснили в полиции Астаны (видео)
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В Сети опубликовали кадры задержания мужчины прямо на проезжей части в Астане. Как пояснили в ДП столицы, его подозревают в совершении мошенничества, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Kris_p__astana опубликовали кадры задержания, которое произошло прямо на проезжей части. На видео сняли нескольких людей, одетых в форму, которые проводили задержание.
На кадрах видно, что несколько сотрудников полиции посадили мужчину на колени, после чего задержанный оказался лежащим на земле, ему надели наручники. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции столицы.
"Полицейскими задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Он водворен в ИВС ДП Астаны. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК", - сообщили в полиции.
Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Оно наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3,9 мл тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Накануне появились кадры задержания в Алматы сразу 10 патрульными машинами распространились в Сети. В Департаменте полиции рассказали о случившемся.
В марте текущего года в Сети появилось видео грубого задержания водителя мопеда в Кызылорде, которое возмутило пользователей. В ДП региона заявили, что он оказал полицейским сопротивление.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263488-zaderzhanie-muzhchiny-pryamo-na-proezzhey-chasti-obyasnili-v-policii-astany-video/
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